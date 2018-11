“Abbiamo garantito a tutti il diritto di manifestare per tutta la durata della manifestazione, sia a Nuoro che a Tortolì. Tra i nostri compiti, però, c’è anche quello di procedere ad alcune identificazioni a campione. Tutto questo senza limitare nessuno nel proprio diritto a manifestare”.

Lo ha detto all’ANSA la vice questore vicaria di Nuoro, Giusy Stellino, riguardo al caso denunciato dall’Anpi Sardegna per l’identificazione a Tortolì, da parte di alcuni agenti in borghese, delle due avvocatesse Marcella Lepori e Katia Cerulli. Le due donne, in occasione del comizio di Matteo Salvini, avevano cantato “Bella ciao”.

Commenti

comments