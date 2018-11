“Non solo in Sardegna si voterà con la legge più antidemocratica del mondo, ma questo pomeriggio il presidente della Regione più servo in assoluto, proporrà formalmente al governo italiano un election day per il 3 febbraio per eleggere il parlamento sardo e sostituire un membro del parlamento italiano”. Lo afferma Mauro Pili, leader di Unidos, che è a conoscenza “ di quanto stanno scrivendo stamattina a Villa Devoto” per proporre al Governo un election day per le regionali e per le suppletive per la Camera nel collegio di Cagliari dopo le dimissioni di Andrea Mura.

“Solo dei golpisti possono proporre di votare il 3 febbraio, in pieno inverno, per impedire ai sardi di andare a votare per il rinnovo del proprio parlamento. E poi – prosegue pili – confondere le elezioni della Sardegna con il parlamento italiano è roba un da servi del sistema. Solo un servo può proporre questa idiozia, che contrasteremo in ogni modo”.

