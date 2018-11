Scontro frontale questa mattina sulla SS195 all’altezza del km 9,500, a Cagliari.

Un’Audi condotta da un 56enne di Capoterra,arrivata al km 9,5, per cause in fase di accertamento, si è scontrata frontalmente con un autocarro Citroen condotto da un 38enne di Settimo S. Pietro, che procedeva in direzione Capoterra.

A seguito di questo scontro è rimasto coinvolto anche una Golf, condotta da un 30enne di Capoterra. Il conducente dell’Audi è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo.

Anche il conducente della Citroen è stato soccorso dal 118 è trasportato anche lui all’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo. Il passeggero della Citroen, un 40enne, è sembrato il ferito più grave, soccorso con assegnato un codice rosso per dinamica al Policlinico di Monserrato.

Il traffico ha subito forti rallentamenti per almeno un’ora e mezza. Sul posto 3 ambulanze, l’Anas e la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

