Dalle prime ore del mattino nelle province di Roma, Viterbo e Varese, militari della Compagnia di Carbonia in collaborazione con i reparti territorialmente di zona, hanno dato esecuzione a cinque ordinanze di custodia cautelare per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga destinata anche a minorenni. In carcere sono finiti quattro italiani e un albanese.

I provvedimenti richiesti dalla Direzione antimafia di Cagliari arrivano al termine di un’operazione partita nell’agosto 2017 e ribattezzata ‘Ichnos’ che ha consentito al nucleo operativo della compagnia dei carabinieri di Carbonia di smantellare un’articolata organizzazione criminale che operava in Sardegna, Lazio e Lombardia.

