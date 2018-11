Giorgio Cremaschi, portavoce nazionale di Potere al Popolo!, incontrerà giornaliste e giornalisti e presenterà le iniziative del movimento politico sul territorio regionale,sabato 1° dicembre alle ore 10.30 nella sede dell’associazione Terra Battuta in via San Domenico 10 a Cagliari.

Tra i temi in campo, Cremaschi parlerà anche dell’accesso alla casa, emergenza tragica per molte famiglie sarde. Lo dimostrano le occupazioni popolari aumentate in questi ultimi anni che offrono un esempio di come si possano recuperare spazi abbandonati rendendoli luoghi di abitazione e di creazione di una nuova e più profonda socialità. Questa condizione non potrà che peggiorare con l’applicazione del cosiddetto “decreto sicurezza” promosso dal capo della Lega Matteo Salvini, il più importante sponsor del candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali. L’applicazione di questo provvedimento getterebbe nella disperazione interi nuclei familiari che, per sopravvivere, si sono visti costretti a occupare stabili dismessi mentre i nostri paesi si spopolano a causa della decimazione dei servizi.

In continuità con chi l’ha preceduta, la Giunta regionale uscente non ha intrapreso alcuna iniziativa che andasse incontro alle esigenze delle classi popolari in materia di diritto alla casa. Nessuna iniziativa per invertire la rotta, nessun intervento pubblico che segue a una latitanza politica ormai trentennale. Potere al Popolo! lotta per la piena realizzazione del diritto universale alla casa, da realizzare attraverso l’azione di soggetti pubblici e sotto controllo popolare, senza consumare nuovo suolo e con una particolare attenzione alla creazione di spazi di socialità e alle nuove forme di coabitazione.

Nel pomeriggio di sabato continueremo a parlare con Giorgio Cremaschi delle emergenze sarde durante l’incontro dal titolo “Catena di Smontaggio. Le nuove facce del vecchio sfruttamento e le nostre proposte per rilanciare le lotte” alle 17.30 alla Società degli Operai in via XX Settembre, 80, sempre a Cagliari.

Commenti

comments