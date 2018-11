È arrivata subito la risposta del rapper romano Gemitaiz al ministro dell’Interno Matteo Salvini sulla storia in evidenza postata dal vicepremier su Instagram. Salvini ha infatti postato una foto con la faccia di Gemitaiz e con sopra scritto ‘Lui non ci sarà l’8 dicembre’ menzionando la manifestazione in programma a Roma. Il rapper non ha tardato a controbattere con una storia su Instagram dove ha risposto al leader della Lega: “Mattè, ho più follower di te”. _Courtesy Instagram Gemitaiz

