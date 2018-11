Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, martedì 27 novembre, nel comune di Donigala Fenughedu per mettere in sicurezza un palo telefonico.

La struttura si era inclinato sulla strada, rappresentando un pericolo per i mezzi in transito. I pompieri sono accorsi sulla strada per garantire l’incolumità degli automobilisti.

