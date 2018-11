Uno stanziamento da 350mila euro per il 2019 per consentire alle coppie sterili residenti nell’Isola l’accesso a (Pma) di tipo eterologa nelle strutture pubbliche o private accreditate in ambito nazionale. E’ il contenuto di un emendamento alla Finanziaria presentato da Rossella Pinna (Pd) e approvato dalla commissione Bilancio.

“Allo stato attuale – ha spiegato la consigliera – chi desidera sottoporsi a questo percorso è costretto a sostenere un notevole impegno finanziario, dato che in Sardegna le prestazioni di Pma eterologa rientrano tra le prestazioni di specialistica ambulatoriale considerate extra Lea (livelli essenziali di assistenza). Inoltre i centri nell’Isola autorizzati a erogare prestazioni di pma omologa non sono accreditati per l’eterologa”.

La norma rientra nel gruppo di proposte di modifica che definiscono il “pacchetto famiglia” da circa 65 milioni di euro. L’esame in Aula della Manovra da 8,2 miliardi, l’ultima della legislatura, prenderà il via martedì 4 dicembre alle 16 con l’esposizione delle relazioni di maggioranza e opposizione. La discussione generale dovrebbe concludersi il mercoledì mattina, mentre il termine ultimo per presentare gli emendamenti è stato fissato alle 12 del 6 dicembre. I documenti finanziari dovrebbero essere approvati dall’Assemblea entro il 14 dicembre.

