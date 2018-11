“La Giunta si attivi presso l’Anas affinché siano pagati i lavori eseguiti in sub appalto sulla Sassari-Olbia”. E’ l’invito contenuto in una risoluzione approvata oggi dalla commissione Attività produttive del Consiglio regionale, proprio sul tema dei mancati pagamenti.

In particolare, il parlamentino presieduto da Luigi Lotto chiede che l’Ente nazionale delle strade “vigili sul rispetto del codice degli appalti che obbliga i soggetti affidatari alla tempestiva erogazione, o, in caso di inadempienza, provveda a corrispondere direttamente gli importi per i lavori effettuati”.

Nei giorni scorsi la commissione aveva sentito in audizione alcuni rappresentanti delle ditte subappaltatrici della Sassari-Olbia che avevano denunciato gravi crisi aziendali determinate dal mancato incasso. In alcuni casi si tratta di crediti milionari che hanno portato alcune aziende a operare tagli pesanti sul personale, altre invece rischiano il fallimento.

