“È imminente la firma del protocollo d’intesa fra tutte le strutture interessate alla messa in sicurezza degli svincoli di Ottana sulla 131 dcn, per l’esecuzione delle opere necessarie e la successiva gestione”. Lo annuncia l’assessore dei Lavori Pubblici Edoardo Balzarini a conclusione della riunione con i soggetti coinvolti. Presenti, oltre all’assessore e al capo di Gabinetto Mario Uras, il responsabile dell’Anas per la Sardegna, Valter Bortolan, e dell’area compartimentale Cagliari, Enrico Atzeni, il sindaco di Ottana Franco Saba, e il presidente del Consorzio industriale della Sardegna Centrale Piero Guiso.

“Quello di oggi è l’ultimo di una serie di confronti con Anas iniziati per volontà del mio predecessore Paolo Maninchedda per risolvere una situazione di grande pericolosità – dice Balzarini – ed è servito per stabilire i compiti di ciascun soggetto interessato, in modo da procedere subito nelle attività delegando le rispettive strutture tecniche sulla base di apposito protocollo da sottoscrivere entro 15 giorni”.

Nella riunione è stato definito che Anas si farà carico dei lavori necessari nell’ambito degli accordi quadro già in essere sulla base della progettazione che verrà finanziata dalla Regione mentre il Consorzio industriale, la Provincia e il Comune metteranno a disposizione le aree e le opere interessate agli interventi e, unitamente all’Anas, provvederanno alla successiva gestione per quanto di rispettiva competenza.

