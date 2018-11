“Mi metto a disposizione del partito”. Il sindaco di Sassari Nicola Sanna di prepara ad accettare la richiesta del Pd per una sua candidatura alle elezioni regionali di febbraio. Una svolta che obbliga automaticamente il primo cittadino ad abbandonare l’idea a lui più cara, quella di ricandidarsi per un mandato bis a Palazzo Ducale alle amministrative di maggio 2019.

“A oggi non ho alcuna dichiarazione da fare su una mia possibile candidatura in Regione – spiega il sindaco dopo la richiesta arrivata da una frangia dem – Ho partecipato con convinzione all’incontro che si è tenuto sabato scorso a Milis per sostenere la candidatura di Massimo Zedda a nuovo presidente della Regione e sono disponibile, non da solo, a fare tutto quanto sia necessario per raggiungere l’obiettivo”. “Ho ribadito, in più di un’occasione, a partire dal mese di marzo di quest’anno – ricorda Sanna – di essere disponibile a condividere con le forze politiche del centro sinistra le decisioni più utili e opportune per continuare a vincere in città e in Regione”.

La candidatura del sindaco di Sassari alle regionali sarebbe legata al passo indietro del primo cittadino di Ploaghe, Carlo Sotgiu, che per motivi personali ha deciso di ritirarsi dalla corsa. Domani sera nella riunione congiunta delle direzioni cittadina e provinciale del Pd sassarese, Sanna dovrebbe comunicare al partito la decisione di farsi da parte per una mandato bis a Palazzo Ducale, rendendosi così disponibile alla richiesta dei dem per le regionali.

