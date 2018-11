Il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Sassari è intervenuto per un incidente stradale nella direttissima Sassari Tempio all’incrocio Laerru località San Leonardo.

La sala operativa ricevuta la chiamata, intorno alle 07:30, ha inviato tempestivamente sul posto una squadra di pronto intervento del distaccamento Tempio 6A che ha provveduto ad estrarre la conducente dall’auto in collaborazione con il 118 e a mettere in sicurezza la vettura e il sito.

Sul posto oltre gli operatori del 118 era presente una pattuglia dei Carabinieri per quanto di loro competenza. La conducente è stata portata al pronto soccorso in codice giallo per accertamenti.

