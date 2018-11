“Ci preme innanzitutto complimentarci con le forze dell’ordine e ringraziare gli agenti per la brillante operazione che ha portato all’arresto di un pericoloso terrorista nel cuore della Sardegna. In particolare il nostro grazie va alla grande professionalità della DIGOS di Nuoro e Cagliari, della DDA Cagliaritana e dei NOCS della Polizia di Stato. Apprendiamo infatti con sgomento che l’uomo palestinese, fermato durante il blitz di oggi nel centro di Macomer nel Nuorese, stesse progettando un attentato terroristico in Italia: un attacco con veleno o armi chimiche in una località non ancora definita dell’isola pare fosse il delirante piano dell’uomo. Ci troviamo di fronte ad un fatto gravissimo che ci impone di mantenere alta l’attenzione in tema di immigrazione e di controllo dei confini del nostro Paese. Purtroppo non è il primo extracomunitario ad essere arrestato per terrorismo ma adesso, grazie al nostro Ministro dell’Interno Matteo Salvini e al suo decreto sicurezza che stiamo approvando proprio in queste ore alla Camera dei deputati, questo pericolosissimo delinquente che sarebbe affiliato all’Isis verrà presto espulso e cacciato dall’Isola e dall’Italia. I parlamentari del Pd che si ostinano a criticare e insultare il lavoro della Lega al Governo anche oggi qui nell’ Aula di Montecitorio intendono ancora far finta di nulla e ignorare che tra le migliaia di immigrati clandestini che, grazie alla loro dannosa politica sono sbarcati in Italia, si nascondono anche dei terroristi? Adesso, fortunatamente, grazie al buonsenso del nostro Governo l’immigrazione clandestina non sarà più il cavallo di Troia per far entrare in Italia e in Europa questi criminali”.

Così il Deputato Eugenio Zoffili, Coordinatore della Lega in Sardegna e Presidente della Bicamerale Schengen, Europol e controllo immigrazione con il collega cagliaritano Guido De Martini.

