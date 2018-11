Nuovo tavolo di confronto sulla vertenza Aias. La presidenza della Regione, con il capo di gabinetto Gianluca Serra, ha inviato una lettera di convocazione per i sindacati e il comitato spontaneo dei dipendenti dell’associazione per un incontro fissato domani, giovedì 29 novembre, all’assessorato regionale della Sanità, in via Roma a Cagliari.

I rappresentanti dei lavoratori, preoccupati per il proprio futuro occupazionale in vista della scadenza della convenzione l’1 gennaio 2019, incontreranno l’assessore regionale Luigi Arru, alle 15.30. Sempre domani, ma in mattinata, era già stato annunciato un sit-in delle sigle autonome davanti al palazzo della regione in viale Trento a Cagliari.

Una mobilitazione che potrebbe essere revocata all’ultimo proprio per effetto di questo incontro.

