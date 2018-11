“Rappresentiamo una delle vene più limpide dell’indipendentismo sardo e mai ci presteremo a tattiche di convenienza politica personale”. Lo scrive in una nota ProgReS (Progetu Republica de Sardigna) in merito alle scelte che il movimento farà in vista delle prossime regionali. “Qualsiasi nostra scelta elettorale sarà frutto di profonda discussione interna – continua ProgReS – fermo restando che sarà propedeutica alla proposta di Convergenza Nazionale che portiamo avanti da anni e che va chiaramente oltre il corto raggio elettorale”.

Per Progetto Republica “tutte le forze politiche sarde, siano esse partiti, movimenti o associazioni, rappresentano interlocutori validi”. In particolare, per quanto riguarda i soggetti politici nazionali sardi, “percepiamo come doveroso il dialogo a tutto campo al fine di trovare almeno una manciata di punti in comune per avanzare parallelamente, in spirito di collaborazione e di responsabilità nazionale”.

