Notiziario di Frosinone-Cagliari: FROSINONE: DUBBI SU RECUPERO CIANO CONDIZIONANO SCELTE LONGO Allenamento mattutino per il Frosinone in vista della delicata sfida con il Cagliari. Seduta differenziata per Capuano e Ciano. Le loro condizioni verranno valutate nell’allenamento di domani. Soprattutto Ciano, assente contro Fiorentina e Inter, viene costantemente valutato dallo staff medico della società giallazzurra considerato che il talentuoso centrocampista orienterebbe Longo nella scelta del modulo anti Cagliari. Con lui in campo i ciociari giocherebbero con il 3-4-1-2 altrimenti il tecnico Longo andrebbe sul 3-5-2. Per Capuano le alternative sono Krajnc o Brighenti. Il vice del portiere Sportiello, domenica, sarà Iacobucci in quanto Bardi è stato colpito dalla varicella.

CAGLIARI: PAVOLETTI RESTA A RISCHIO Allenamento personalizzato per Pavoletti dopo l’infortunio di lunedì scorso: il bomber rossoblù è ancora a rischio per la trasferta di Frosinone. Cerri in preallarme. A riposo invece Lykogiannis. Ma sulla fascia sinistra dovrebbe riprendere il suo posto Padoin. I giocatori hanno sostenuto questa mattina una nuova seduta di allenamento al Centro Sportivo Asseminello in vista della gara di domenica. Prima di cominciare la sessione di lavoro, la squadra al completo si è messa in posa per una foto dedicata a Lucas Castro, operato ieri a Roma dopo l’infortunio al ginocchio. Domani mattina è in programma una nuova seduta di allenamento.

