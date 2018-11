Arriva dicembre e partono i mercatini di Natale in piazza Yenne e nel Corso Vittorio Emanuele. L’edizione 2018-2019 si chiama “Cagliari coi Fiocchi”. Da sabato 1 dicembre al 7 gennaio una quarantina di eleganti casette di legno daranno ospitalità a circa quattrocento aziende (molte le attività della zona), con prodotti enogastronomici, di artigianato e articoli da regalo. Apertura per dodici ore: tutti i giorni dalle 10 alle 22.

“Cagliari coi Fiocchi bene rappresenta la sinergia tra Comune, cittadini e operatori commerciali locali – ha rimarcato il sindaco Massimo Zedda – coinvolgerà l’intera popolazione nella magica atmosfera del Natale, nel segno della tradizione, della sviluppo, ma anche della cultura e della sostenibilità”. Per Marzia Cilloccu, assessora alle Attività produttive, i mercatini “esprimono un valore aggiunto alle festività di fine e inizio d’anno perché hanno la capacità valorizzare in termini commerciali e turistici i lavori fatti dal Comune per riqualificare le aree del centro”.

Sono previsti anche una serie di eventi che animeranno ogni sera le due strade cittadine con appuntamenti per i più piccoli e per gli adulti. Tra i altri partner dell’iniziativa anche Ctm Spa che, dall’8 dicembre, collegherà con due navette, piazza Yenne alla zona di San Benedetto, passando per le vie dello shopping. Saranno validi tutti i titoli i di viaggio Ctm e sulle Navette sarà possibile acquistare, senza sovrapprezzo, il biglietto da 90 minuti sulla card ricaricabile “Christmas limited edition”. La navetta sarà attiva dalle 9 alle 15 e dalle 16.30 alle 20.30 con una frequenza di circa 20 minuti.

