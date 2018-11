“Oggi è stato messo un tassello importante del Piano per la metanizzazione della Sardegna”. Così l’assessora regionale all’Industria, Maria Grazia Piras, che a Santa Giusta ha partecipato all’inaugurazione del cantiere per la realizzazione del primo deposito costiero di Gnl nel Mediterraneo progettato dalla società Higas. “Questo deposito – ha spiegato – apre una nuova era nell’uso dei carburanti nell’isola, sia in termini di risparmio che di impatto ambientale”.

Innanzitutto, “sarà impressa un’accelerazione nella transizione dal Gpl al Gnl nel campo dei trasporti pesanti”. In secondo luogo, ha aggiunto, “darà una forte spinta all’utilizzo del Gnl nel settore dei trasporti marittimi”. Obiettivo della Giunta “è far sì che la Sardegna diventi un punto di riferimento nel Mediterraneo per l’approvvigionamento a Gnl delle navi, comprese le navi da crociera”.

A questo punto, ha osservato Piras, “abbiamo la certezza che il metano arriverà nell’Isola: noi abbiamo pensato a un modello integrato, che comprende porti, depositi costieri, rete di distribuzione principale e bacini di distribuzione urbana”. In particolare sulla rete principale, ha concluso l’assessora, “il Governo sta facendo le proprie valutazioni e ci aspettiamo in questo senso atti formali. Ma sono fiduciosa che tutto andrà per il meglio”.

