La Prada cup è stata varata ufficialmente poco fa nello Yacht club de Monaco. Si tratta della selezione degli sfidanti alla 36/a America’s cup (in programma a Auckland nel 2021) che sostituisce di fatto la Louis Vuitton cup.

La novità riguarda la scelta di Cagliari come sede di una tappa delle America’s cup World Series, ossia una delle regate di preparazione alla grande sfida finale: appuntamento a metà ottobre dell’anno prossimo. Il capoluogo sardo da qualche anno è il quartier generale di Luna Rossa, che gareggia sotto il guidone del Circolo della vela Sicilia di Palermo. Le World Series dovrebbero essere in tutto sei (ma una potrebbe saltare): due nel 2019 (una è in bilico), tre nel 2020, una nel 2021 e farà da antipasto alla Prada cup.

Attualmente i team regolarmente iscritti sono: Luna Rossa challenge – primo sfidante ufficiale – American Magic, Ineos UK e naturalmente il ‘defender’ Emirates Team New Zealand. Le iscrizioni alla prossima sfida si chiuderanno alle cinque del mattino di domani (ora neozelandese).

