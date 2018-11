“Bene gli apprezzamenti per l’arresto del terrorista a Macomer, ma adesso serve rafforzare tutto l’apparato della sicurezza in Sardegna”. Lo chiede Vincenzo Chianese, segretario generale del sindacato di ES – Equilibrio Sicurezza, ringraziando il coordinatore della Lega per la Sardegna Eugenio Zoffili per i complimenti ricevuti dopo il blitz antiterrorismo nella cittadina del Marghine.

“Grazie per gli apprezzamenti per la brillante operazione resa possibile avvalendosi della grande professionalità della Digos di Nuoro e Cagliari, della Dda e dei Nocs, che però sono dovuti giungere apposta da Roma. Bisogna però tener presente – argomenta il sindacalista – che si è trattato di un’azione antiterrorismo che è stato possibile pianificare con largo anticipo mentre, se ci fosse l’esigenza di intervenire in emergenza, in molte zone della Sardegna, purtroppo, non ci sarebbe la disponibilità immediata delle unità operative di pronto impiego antiterrorismo”.

“Ben vengano quindi tutte le misure previste dal decreto sicurezza a scopo preventivo, ma riteniamo opportuno – spiega Chianese – incoraggiare anche il rafforzamento della presenza in Sardegna di presidi specializzati per il pronto intervento in caso di attacchi terroristici, come le Uopi della Polizia di Stato, una delle quali potrebbe essere istituita ad Olbia per ‘coprire’ l’aeroporto e la costa nord orientale, dove più nutrita è la presenza di soggetti potenzialmente pericolosi”.

