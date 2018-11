Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari alle 18:00 circa, in un palazzo di via Siviglia a Cagliari, dove i condomini si sono allarmati a causa di un forte odore di gasolio, provocato da una cisterna di impianto condominiale che alimenta una caldaia.

Sul posto sono giunte le squadre di Pronto intervento, e il Nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) per effettuare le verifiche e i controlli, anche con la strumentazione, rilevando la sostanza e le cause della fuoriuscita del gasolio, mentre la squadra base di pronto intervento, ha provveduto a mettere in sicurezza l’area, e ha interdetto anche l’accesso all’ascensore per la sicurezza dei condomini.

