“L’Italia è stata parte fondamentale dell’operazione Euanavformed – Sophia dall’inizio e ha contribuito in maniera determinante al raggiungimento dei suoi obiettivi”. Così la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, intervenendo alLa Maddalena alla cerimonia di consegna dei diplomi ai 64 militari della guardia costiera e della marina libica a conclusione del ciclo formativo dell’operazione. La ministra, affiancata dal comandante dell’operazione, l’ammiraglio Enrico Credendino, ha sottolineato che “in tre anni Eunavformed ha visto i suoi compiti ampliarsi in base a nuove esigenze operative e di sicurezza e ha contribuito in maniera decisiva a contrastare il traffico di esseri umani lungo la rotta che va dalle coste libiche all’Europa”.

E grazie all’apporto degli uomini impegnati nell’operazione “sono stati condotti all’arresto e al trasferimento alle autorità italiane centinaia di persone sospettate di tratta e traffico, e sono state neutralizzate centinaia di imbarcazioni, così contribuendo a salvare migliaia di vite umane”.

“Fin dall’insorgere del fenomeno dell’immigrazione clandestina, l’impegno del nostro Paese è stato quello di garantire la sicurezza nel Mediterraneo”. Lo ha detto dalla Maddalena la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta. “Lo continuiamo a ribadire, in ogni contesto, alle autorità e alle istituzioni dell’Europa e della Nato e lo facciamo anche oggi – afferma – l’Italia è promotrice di sforzi materiali e concettuali per mettere al primo posto dell’agenda politica internazionale il Mediterraneo, per garantirne la sicurezza ed eliminare alla radice le cause di instabilità politico-sociale”.

