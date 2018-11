Per lo svolgimento della “Cagliari Respira 2018”, domenica 2 dicembre, dalle ore 7.00 alle 14.00 le linee 1 – 3 – 5/11 – 6 – 8/A – 9 – 10 – 30R – M – PF – PQ devieranno il percorso come segue:

LINEA 1 (fino alle ore 7.00 e dalle ore 11.30 circa servizio regolare).

Direzione F. Gioia (dalle ore 7.00 alle 11.30)

Gli autobus, giunti in via San Michele proseguiranno in via Is Maglias, piazza D’Armi, viale San Vincenzo, viale Regina Elena, viale Regina Margherita e via XX Settembre da dove riprenderanno il percorso ordinario.Direzione Brotzu (dalle ore 7.00 alle 11.30)

Gli autobus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno in viale Regina Margherita, viale Regina Elena, viale San Vincenzo, piazza d’Armi, via Is Maglias e via San Michele da dove riprenderanno il percorso ordinario.

LINEA 3

Direzione Sole (dalle ore 7.30 alle ore 11.30)

Gli autobus, giunti al ponte Vittorio, proseguiranno per il viale Poetto, piazza Arcipelaghi inversione di marcia in viale Poetto, via dei Tritoni e capolinea.Direzione Abruzzi: nessuna variazione

Dalle ore 11.30 servizio regolare.

LINEA 5/11

Direzione Calamosca (dalle ore 7.30 alle ore 11.30)

Gli autobus, giunti in Piazza d’Armi, proseguiranno nel viale San Vincenzo, viale Regina Elena, viale Regina Margherita, via XX Settembre, via Logudoro, via Dante e viale Bonaria da dove riprenderanno il percorso ordinario.Direzione Cinquini (dalle ore 7.30 alle 11.30)

Gli autobus, giunti in via Bonaria, proseguiranno in viale Regina Margherita, viale Regina Elena, viale San Vincenzo, piazza d’Armi e via Is Mirrionis da dove riprenderanno il percorso ordinario.

Dalle ore 11.30 servizio regolare.

LINEA 6

Direzione Sant’Elia (dalle ore 7.30 alle 11.30)

Gli autobus, giunti in viale Regina Margherita, proseguiranno in via XX Settembre, via Logudoro e via Dante da dove riprenderanno il percorso ordinario.

Direzione Andorra: nessuna deviazione

LINEA 7

Dalle ore 7.00 alle 11.00, il servizio effettuerà il seguente percorso: piazza San Rocco, servizio regolare fino a via Sulis, rotatoria piazza Costituzione, viale Regina Elena, Terrapieno, viale San Vincenzo, Piazza d’Armi, viale Buoncammino, via Anfiteatro, via Ospedale, via San Giorgio, inversione di marcia e percorso ordinario.

Dalle ore 11.00 servizio regolare.

LINEA 8/A

Fino alle ore 7.00 servizio regolare. Dalle ore 7.00 alle ore 11.00, gli autobus diretti a piazza Matteotti limiteranno il servizio in via San Giorgio.

NAVETTA GIORGINO

Dalle ore 7.00 alle 11.30 sarà istituito un servizio bus navetta 8G con capolinea in piazza Matteotti (lato ARST).

LINEA 9 (fino alle ore 7.00 servizio regolare)

Direzione Matteotti (dalle ore 7.00 alle 11.00)

Gli autobus, giunti in via San Michele, proseguiranno in via Po, cavalcavia pressi Città Mercato, via Campo Scipione, via San Paolo, via Sant’Agostino, piazza Matteotti (lato ARST).

Direzione Decimomannu (dalle ore 7.00 alle 11.00)

Gli autobus in partenza da piazza Matteotti (lato ARST) proseguiranno in via Sassari, viale La Playa, via Campo Scipione, cavalcavia, via Po, via San Michele e percorso ordinario.

Dalle ore 11.00 servizio regolare.

LINEA 10 (dalle ore 7.30 alle ore 11.00)

Direzione Binaghi: gli autobus in partenza da via S. Ignazio proseguiranno in via Don Bosco e viale Merello dove riprenderanno il percorso ordinario.

Direzione Sant’Ignazio: nessuna variazione

Dalle ore 11.00 servizio regolare.

LINEA 30R – 31R (fino alle ore 7.00 servizio regolare)

Direzione Matteotti e direzione Quartu S. Elena: dalle ore 7.00 alle 11.30 il servizio sarà limitato da viale Cimitero.

Gli autobus in partenza da viale Cimitero proseguiranno in viale Diaz, via Stazione Vecchia e viale Bonaria da dove riprenderanno il percorso ordinario.

Dalle ore 11.00 servizio regolare.

LINEA M (fino alle ore 7.00 servizio regolare).

Direzione Matteotti (dalle ore 7.00 alle 11.30)

Gli autobus, giunti alla rotatoria Sonnino-XX Settembre, proseguiranno in via Sonnino, in viale Bonaria e via XX Settembre da dove riprenderanno il percorso ordinario.

Direzione Monserrato (dalle ore 7.00 alle 11.00) servizio limitato da viale Bonaria presso palazzo Cariplo; prima fermata utile in via XX Settembre.

LINEE PF – PQ

Direzione Matteotti (dalle ore 7.00 alle 11.30)

Gli autobus, giunti in viale Diaz, proseguiranno in via Stazione Vecchia e viale Bonaria (capolinea).

Dalle ore 11.30 servizio regolare

Direzione Flumini/IV Novembre (dalle ore 7.00 alle 11.30)

Gli autobus in partenza da viale Bonaria, proseguiranno in via Milano, via della Pineta, Ponte Vittorio e viale Poetto dove riprenderanno il percorso ordinario.

Dalle ore 11.30 alle 14.00, gli autobus, in partenza da piazza Matteotti, giunti in viale Diaz, proseguiranno in via Stazione Vecchia, viale Bonaria, via Milano, via della Pineta, Ponte Vittorio e viale Poetto da dove riprenderanno il percorso ordinario.

Dalle ore 14.00 servizio regolare.

FERMATE: si effettueranno, a richiesta, tutte le fermate presenti lungo le deviazioni di percorso.

