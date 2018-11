Il festival del cinema documentario palestinese e arabo “Al Ard Doc Film Festival”, organizzato dall’Associazione Amicizia Sardegna Palestina, rinnova il suo appuntamento con il pubblico cagliaritano.

I lavori si apriranno lunedì 3 dicembre alle ore 11.00 con un incontro “masterclass” di formazione dal titolo “Cinema sotto occupazione. Palestina dietro l’obiettivo”, che si terrà presso L’università degli Studi di Cagliari Dipartimento di Storia, Bene culturali e territorio, via Is Mirrionis, 1 Cagliari – Aula Multimediale n° 5.

Alla presenza del regista e produttore di origini palestinesi Salim Abu Jabal, dell’esperta di cinema arabo palestinese nonché da anni madrina del Festival Monica Maurer e di Antioco Floris, docente di Cinema, Fotografia e Televisione dell’Università di Cagliari si parlerà del ruolo del cinema in un contesto di occupazione come quello palestinese, sottolineando l’importanza sia degli archivi che del lavoro dei giovani registi e produttori che portano avanti una lunga e complessa tradizione cinematografica, senza sottovalutarne gli aspetti innovativi che hanno caratterizzato l’evoluzione del cinema palestinese negli anni.

L’evento prosegue alle 18.00 nei locali della Cineteca Sarda con la proiezione del documentario “Roshmia” alla presenza di Salim Abu Jabal, che aveva già partecipato alla XIII edizione del Festival Al Ard nel 2016 aggiudicandosi una menzione speciale per il modo in cui raccontava il senso di solitudine e di impotenza di una coppia di anziani coniugi palestinesi di fronte alle conseguenze della occupazione. Dopo la proiezione, seguirà un dibattito con il regista.

Al Ard Doc Film Festival è giunto ormai alla XVI edizione. Nel corso degli anni ha cercato di offrire uno sguardo originale e alternativo rispetto agli eventi mediorientali, proponendo i migliori documentari provenienti da tutto il mondo e ospitando registi e personaggi di fama internazionale che hanno saputo interagire con un pubblico sempre più numeroso e variegato.

Quest’anno Al Ard si presenta con una ulteriore novità: la sezione “Echo of the camp” sarà la voce di quei giovani registi palestinesi che con originalità sapranno raccontare la vita all’interno dei campi profughi.

Le proiezioni in concorso saranno presentate a Cagliari nel mese di Marzo 2019.

