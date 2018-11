Più grande, più scatenato, più divertente che mai. Ma con la stessa attitudine punk rock di sempre. Anche nel 2019 torna il Bay Fest, il festival punk più atteso dell’estate. La quinta edizione si preannuncia come la più grandiosa nella storia del festival, con due pesi massimi del panorama internazionale come primi headliner dell’evento. The Offrspring e Nofx sono infatti i primi nomi annunciati in una lineup che regalerà scintille. L’appuntamento è come da tradizione a cavallo di Ferragosto: lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 agosto 2019 al Parco Pavese di Bellaria Igea Marina (RN).

Le due band non hanno bisogno di presentazioni, avendo scritto la storia di questo genere. I The Offspring tornano in Italia dopo lo show del 2018 e le tre grandi date dell’estate 2017. Con l’attesa alle stelle per il nuovo album su cui la band sta lavorando dopo l’ultima uscita Days Go By del 2012, il palco del Bay Fest è l’occasione perfetta per volare sulle note delle hit che hanno reso popolare questo genere come pochissime altre band al mondo hanno saputo fare. Chi non inizia a cantare appena esplodono i ritornelli di The Kids Aren’t Alright o di Pretty Fly (For a White Guy)? I The Offspring incarnano il punk rock stesso; sono la band delle grandi occasioni e fanno il loro debutto sul palco del Bay Fest per uno show leggendario.

Grande ritorno per i NOFX. La band di Fat Mike ha acceso gli entusiasmi di un Circolo Magnolia stracolmo lo scorso giugno alla tappa italiana del Punk in Drublic Fest, e si prepara a prendere d’assalto il pubblico di Bay Fest per la seconda volta dopo l’headlining del 2016. Colonne portanti del punk rock (vogliamo parlare di Linoleum? Don’t Call Me White?), battute irriverenti, singalong a squarciagola e tanto, tanto divertimento. Un concerto dei NOFX è un’esperienza dissacrantemente religiosa: le migliaia di fan che di anno in anno non perderebbero per nulla al mondo l’occasione di vederli dal vivo sono la testimonianza migliore della capacità di questa band di trascinare le folleregalando le serate più indimenticabili di una vita.

Commenti

comments