Ritorna a Cagliari la serata Bibenda. In vetrina le undici eccellenze sarde che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento dei “5 grappoli”.

Organizza la Fis Sardegna (Fondazione italiana sommelier) presieduta da Giulio Pani, vice Rossella Casula. Due le new entry, Mandrolisai doc Sup.Istentu 2014 Fradiles e Igt Dettori Rosso 2013 Dettori hanno ottenuto per la prima volta i ‘5 grappoli’. Sono in tutto dieci le cantine premiate, Dettori è l’unica ad aver conquistato i 5 grappoli con due vini, oltre al Dettori Rosso si riconferma anche Tenores 2014. Non è invece la prima volta per Alghero Doc Cabernet Marchese di Villamarina Riserva 2014 Sella & Mosca, Cannonau di Sardegna Doc Riserva Josto Miglior 2015 Antichi Poderi Jerzu, Carignano del Sulcis Doc Sup.Arruga 2015 Sardus Pater, Carignano del Sulcis Doc Sup.Terre Brune2014 Santadi, Vernaccia di Oristano Doc Antico Gregori Contini, Igt Barrua2015 Agripunica, Igt Nuracada 2016 Audarya, Igt Tenores2014 Dettori, Igt Turriga 2014 Argiolas.

La manifestazione è in programma a Cagliari sabato 1 dicembre al Caesar’s Hotel, dalle 18.30. L’evento offre la possibilità di partecipare a degustazioni guidate e banchi d’assaggio, alla presenza delle cantine e delle aziende premiate nella guida “Bibenda 2019”, testo di riferimento per il mondo del vino e della ristorazione e formidabile strumento per il turismo di settore. Sarà presente anche l’enologo Mariano Murru, vincitore del Premio Giacomo Tachis.

Oltre alla targa che gli è stata consegnata a Roma dal presidente della Fis nazionale Franco Maria Ricci, nel corso della serata ne riceverà una anche da parte della Fis regionale. “Le aziende sarde stanno lavorando molto bene – sottolinea Giulio Pani – la produzione è di qualità. C’è ancora da lavorare per riuscire ad avere una maggiore penetrazione nei mercati internazionali”.

