Accreditamento di qualità per diversi reparti dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei, una delle pochissime in Sardegna a vantare una performance di questo livello.

Lo annuncia l’Ats Sardegna e la Assl di Nuoro. In particolare la certificazione norma Iso 9001 2015 è arrivata per i reparti di Anestesia e Rianimazione, Blocco Operatorio, Laboratorio Centro trasfusionale, Diabetologia, Nefrologia e Dialisi, al termine di un rigoroso percorso di audit che nei giorni scorsi, ha permesso al team di 15 operatori messo in campo dal dottor Luigi Ferrai, di superare il processo di accreditamento ad opera di società specializzate.

“La Direzione – commenta Ferrai – ringrazia tutti i professionisti coinvolti, per lo spirito di collaborazione, condivisione e attaccamento all’azienda e per l’eccellente traguardo raggiunto”. “Un accreditamento – sottolinea il direttore dell’Assl di Lanusei Andrea Marras – che consente al nostro Presidio Ospedaliero di potere ampliare sensibilmente il raggio di azione, con l’obiettivo di elevare ulteriormente il livello di qualità delle prestazioni erogate”.

Commenti

comments