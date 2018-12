Intervento dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Cagliari durante la scorsa notte, verso le 00:00 circa, in via Marconi, nel comune di Maracalagonis, per l’incendio di un’autovettura in sosta.

Il tempestivo arrivo degli operatori Vvf ha evitato la propagazione delle fiamme alla struttura vicina. La Sala operativa del 115 del Comando che ha ricevuto le chiamate, ha inviato la squadra di Pronto intervento, che all’arrivo sul posto ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area circostante e la sede stradale.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

Commenti

comments