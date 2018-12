“Con Massimo Zedda candidato possiamo vincere le elezioni”. Così il segretario del Pd, Emanuele Cani, aprendo a Tramatza la conferenza programmatica del partito, momento di sintesi che arriva alla fine di una fase d’ascolto nei circoli dei territori durata settimane e iniziata con l’insediamento al vertice della segreteria dell’ex deputato del Sulcis.

“Ora dobbiamo lavorare per fare il risultato – ha spiegato il numero uno dei dem – il sindaco di Cagliari si è messo a disposizione, abbiamo il Pd, un tavolo politico e abbiamo tracciato un percorso che parte quasi in silenzio e dal basso, ma che condivide e coinvolge”. All’indomani dell’investitura di Christian Solinas alla guida del centrodestra, Cani critica il metodo: “Non esiste che un ministro come Salvini venga in Sardegna e dica chi deve essere candidato. È una vergogna per l’Isola”.

Infine, sui lavori della conferenza programmatica, il segretario ha chiarito: “non è un traguardo, ma un punto di partenza per scrivere un’idea e il progetto della Sardegna che vogliamo, una tappa del percorso che sino a oggi abbiamo fatto e che continueremo”.

