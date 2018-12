Questa mattina i carabinieri della stazione di Sant’Antioco, su richiesta di personale del 118, sono intervenuti per il decesso un 68enne, disoccupato con precedenti di polizia legati al consumo di stupefacenti, avvenuto all’interno della sua abitazione in via Rinascita.

A richiedere l’ausilio dei sanitari è stato il fratello convivente del defunto che stamani, alzatosi, ha trovato il corpo senza vita dell’uomo riverso a terra nella sala da pranzo.

Il sopralluogo, operato anche dai militari dell’aliquota operativa della compagnia di Carbonia e del Nucleo investigativo del comando provinciale di Cagliari per effettuare anche accertamenti tecnici, al momento, fa escludere azioni violente ma, con il magistrato di turno, che ne ha dato relative disposizioni, è stata convenuta l’opportunità sia di far intervenire il medico legale sia di prevedere l’autopsia per cercare di risalire alle cause della morte. Non si esclude un decesso per overdose.

