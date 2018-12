A cagliari in via Tagliamento la strada è stata chiusa al traffico dalla Polizia Municipale, per precauzione, a seguito del crollo di una parte di edificio.

Dai primi accertamenti non sembrano esserci persone coinvolte.

A titolo precauzionale si sta procedendo a far sgomberare le persone dalle abitazioni vicino alla parte della struttura crollata. Sul posto anche vigili del fuoco per le verifiche di competenza.

