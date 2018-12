I militari del raggruppamento Carabinieri Cites, del Reparto Operativo del distaccamento di Olbia hanno denunciato due persone residenti a Dorgali (Nu) per la detenzione, senza le prescritte autorizzazioni, di un raro esemplare di “Felis pardalis”, meglio conosciuto con il nome di ocelot, nome che deriva dal termine Azteco ‘ocelolt’ che definiva genericamente il giaguaro, figura molto presente nella iconografia precolombiana.

La sua pelliccia, ambita nel periodo tra gli anni 60 e 80 nel mondo della moda e del jet set ricorda quella del leopardo ma le sue dimensioni sono più ridotte. Molto utilizzato anche nelle collezioni zoologiche e come animale da compagnia è stato sequestrato in quanto detenuto in condizioni etologicamente non compatibili per la sua specie ed era privo della documentazione che ne comprovasse la legale acquisizione ai sensi della convenzione di Washington-Cites.

L’esemplare è stato trasferito da personale specialistico dei Carabinieri Cites in un centro di recupero in provincia di Roma ove verrà messo in spazi più idonei.

