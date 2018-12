Formazioni:

FROSINONE(3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Campbell; Ciofani.

A disposizione: Iacobucci, Marcianò; Salamon, Krajnc, Brighenti, Ghiglione, Molinaro, Vloet, Crisetig, Soddimo, Pinamonti, Perica, Ciano.

Allenatore: Moreno Longo.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Klavan, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Joao Pedro; Sau, Pavoletti.

A disposizione:Aresti, Rafael, Andreolli, Faragò, Pajac, Pisacane, Romagna, Cigarini, Dessena, Cerri, Farias, Doratiotto.

Allenatore: Rolando Maran

Primo Tempo 1-0

Comincia bene il Frosinone: interessante traversone di Joel Cambpell dalla trequarti con il mancino, pallone per l’inserimento di Cassata in area di rigore ma è puntuale la chiusura in anticipo di Ceppitelli.

Tentativo abbastanza complicato da parte di Daniel Ciofani al sesto minuto: grande corsa di Zampano lungo l’out destro e traversone verso il limite dell’area di rigore per il centravanti di Longo che di testa spedisce ampiamente a lato. Azione personale di Cassata, l’ex centrocampista di Sassuolo e Ascoli parte palla al piede e tenta la conclusione con il desto dalla lunga distanza spedendo però direttamente sulle tribune dello Stirpe.

Il centrocampista scuola Juve insiste e dopo un nuovo tentativo andato a vuoto ecco il gol.: 1-0 per il Frosinone. Cambio gioco di Maiello verso il secondo palo per Zampano, bravo il terzino del Frosinone di testa a mettere la sfera all’indietro per l’inserimento in area di rigore di Cassata che con il destro di prima intenzione batte Cragno. Avanti quindi il Frosinone allo Stirpe.

Ci prova dalla distanza Joao Pedro dopo lo scarico di Padoin, il destro del dieci del Cagliari termina però ampiamente a lato rispetto alla porta di Sportiello che osserva la sfera spegnersi sul fondo.

Sgambetto a palla lontana del difensore sardo ai danni di Ciofani sul finire del primo tempo. Altro ammonito tra le fila del Cagliari, il cartellino giallo è per il vice campione del mondo Bradaric per un intervento irregolare ai danni di Cassata. Prima dell’intervallo ammonizione pure per Srna.

Secondo Tempo:

Nessun cambio in avvio di seconda frazione, stessi ventidue protagonisti della prima frazione allo Stirpe. Comincia all’attacco la formazione di Moreno Longo. Ci prova con il mancino Joel Cambpell e si guadagna il calcio d’angolo, il primo della ripresa. Dopo il corner la sfera termina al limite per Beghetto, l’esterno ciociaro si coordina con il mancino e chiama alla seconda grande parata Cragno.

Al 52esimo si divora il pareggio il Cagliari, grande giocata di Sau per Ionita che fa il velo per Joao Pedro che tutto solo davanti a Sportiello spedisce clamorosamente alto. Quarto cartellino giallo per il Cagliari, intervento irregolare di Barella ai danni del solito Joel Campbell.

Viene ammonito quindi il centrocampista sardo che salterà la prossima sfida. Due gialli abbastanza pesanti per il Cagliari, sia Bradaric che Barella infatti erano diffidati e saranno costretti a saltare la prossima sfida alla Sardegna Arena contro la Roma. Primo cambio per il Cagliari, fuori Bradaric ed in campo Paolo Pancrazio Faragò.

Poco dopo Sau lascia il posto a Farias. Secondo tentativo per il Cagliari, traversone dalla destra di Diego Farias per la testa di Pavoletti che colpisce bene ma arriva la grande respinta di Sportiello.

⏱ 73′ | 1-0 | #Srna prova l’assist-vincente per @Pavoletti: palla di poco fuori, i rossoblù continuano ad aumentare il numero di occasioni.

#FrosinoneCagliari #forzaCasteddu — #forzaPata (@CagliariCalcio) 2 dicembre 2018

Finché non arriva il colpo di reni del Cagliari, per l’1-1.

Assist perfetto di Joao Pedro e per Farias è un gioco da ragazzi: in scivolata chiude l’azione e insacca per il pareggio.

Subito dopo arriva il secondo giallo quindi Rosso per Barella: Serra giudica falloso il suo tackle su Cibsah.

Il match finisce 1-1. Un punto prezioso per i rossoblu.

