Incidente a San Sperate, questo pomeriggio.

Intorno alle 16 i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale. La squadra, giunta sul posto, ha messo in sicurezza l’auto e insieme al personale del 118 ha stabilizzato e estratto il conducente dal veicolo finito in un canale.

Dinamiche e le condizioni dell’infortunato sono in fase di accertamento, sul posto anche una volante della Polizia di stato per i rilievi di competenza.

