Nessuna sede Inps della Sardegna verrà chiusa. Lo assicura il Ministero del Lavoro, su interessamento del senatore 5 Stelle Emiliano Fenu che si è fatto portatore presso il ministro Di Maio degli interessi di tutta l’isola.

“Nel rispetto dell’autonomia organizzativa dell’Inps, il Ministero del Lavoro è riuscito a sospendere l’avvio del piano di riordino esercitando la propria funzione di vigilanza”, spiega Fenu. “Il piano di riorganizzazione dell’Inps in Sardegna non sarà dunque avviato. Prima di avviare l’eventuale piano si procederà ad un’attenta analisi con i territori per comprenderne le necessità. Nel prossimo anno resteranno quindi attive tutte le attuali sedi Inps nel territorio sardo. Si tratta di un successo innegabile di questo governo che si è dimostrato attento agli interessi della Sardegna e continuerà ad esserlo su altre questioni cruciali che interessano il nostro sviluppo”.

