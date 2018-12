Nuova giornata di sciopero di Confederdia e il Gruppo sit-in dei dei dipendenti Aras. La manifestazione è fissata per martedì 04 dicembre 2018, dalle ore 10 alle ore 14, a Cagliari, sotto il palazzo del Consiglio regionale.

“I lavoratori – si legge nella nota – chiedono di essere aggiornati sull’evoluzione del processo di stabilizzazione così come promesso dal Presidente della Giunta regionale Pigliaru, in un incontro informale presso la Fiera di Cagliari, con una rappresentanza di lavoratori. L’imminente fine della legislatura obbliga tutti gli attori coinvolti a velocizzare le procedure sull’applicazione della legge 3/2009 visto che nulla osta anche per i Ministeri competenti . La situazione attuale, con inevitabile liquidazione dell’Aras e la terribile situazione dei dipendenti, ormai agonizzanti, impone agli assessori Spanu e Caria, che hanno lavorato per l’esito favorevole della vertenza, il dovere di spiegare direttamente ai lavoratori quali siano le modalità e le tappe necessarie alla definitiva stabilizzazione e il motivo del ritardo ormai insopportabile”.

“I dipendenti – conclude la nota – auspicano che la vertenza si concluda con l’applicazione della Legge 3/2009, unica strada possibile dopo l’esito fallimentare della gestione dell’assistenza tecnica da parte di enti privati finanziati totalmente con fondi pubblici. Si chiede inoltre che parallelamente all’applicazione della legge vengano trovate soluzioni immediate anche per i colleghi assunti in tempi più recenti, indispensabili per la prosecuzione delle Misure comunitarie a favore degli allevatori”.

Commenti

comments