Sì, è stata una beffa delle più atroci, perché veder svanire una vittoria a pochi passi dal traguardo fa male. Ancora di più quando si è stati impenetrabili per 95′, quando si è giocato meglio dell’avversario e costruito occasioni a ripetizione per ammazzare un risultato e (figuratamente) una Lucchese incapace (per evidenti meriti dell’ Olbia ) di dare anche solo l’idea di poter creare pericoli. Dal “Porta Elisa” si riparte con un punto in classifica in più, ma tanti fastidiosi pensieri dedicati a quei due svaniti nel momento in cui De Feo ha raccolto una palla vagante in area e scagliato col mancino il primo tiro in porta rossonero della gara. Palla sotto la traversa e 1-1 .

L’Olbia, come detto, è stata bella, combattiva e scintillante. Impeccabile, no. Perché dopo il colpo da biliardo di Ragatzu poco dopo la mezz’ora che ha costretto Falcone a guardare la chirurgica conclusione sbattere sul palo prima di gonfiare la rete, i bianchi non hanno saputo sviluppare quell’istinto omicida che avrebbe fatto archiviare la contesa. Ed è così che si devono rimpiangere l’incredibile sgroppata di Ceter che marcia a velocità doppia degli avversari ma sbaglia il controllo a tu per tu con il portiere.

E poi le tante, troppe, opportunità sciupate nel corso di una ripresa giocata con fare guardingo e consumato. Difesa registrata, centrocampo a dieci polmoni, ma quella sana cattiveria mancata nel trovare un raddoppio che sarebbe stato appena sufficiente a legittimare la superiorità olbiese in campo. Infilzata a destra e a sinistra da Ceter, Ragatzu e Biancu, una Lucchese tramortita è riuscita a restare in piedi. E a tempo scaduto, ha trovato il guizzo insperato. Al “Porta Elisa” non ci credeva più nessuno, ma è andata così. Pari e patta. Con una buona dose di amarezza in valigia. Da martedì, sarà prioritario convertirla in rinnovata energia. Per battere il Siena e riprendere a far girare la ruota dalla nostra parte.

TABELLINO

Lucchese-Olbia 1-1 | 14ª giornata

LUCCHESE: Falcone, Martinelli, Greselin (62’ Lombardo), Sorrentino (62’ Jovanovic), Provenzano, Favale, Gabbia, Bortolussi, Mauri (84’ Strechie), De Feo, Zanini (74’ Isufaj) A disp.: Aiolfi, Cardore, Madrigali, Bernardini, Santovito, Palmese, De Vito, Bacci. All.: Giancarlo Favarin

OLBIA: Marson, Pinna, Iotti, Bellodi, Cotali, Muroni (74’ Tetteh), Calamai, Vallocchia (86’ Martiniello), Ragatzu, Ceter (74’ Biancu), Ogunseye (86’ Piredda). A disp.: Van Der Want, Crosta, Pitzalis, Vergara, Cusumano, Pisano. All.: Guido Carboni.

ARBITRO: Kumara di Verona coadiuvato da Pintaudi di Pesaro e Micalizzi di Palermo.

MARCATORI: 32’ Ragatzu, 95’ De Feo (L)

AMMONITI: 23’ Gabbia (L), 55’ Ogunseye, 89’ Piredda, 94’ Marson, 96’ De Feo

NOTE: Recupero 1’ pt, 5’ st