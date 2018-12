A Quartu Sant’Elena i vigili del fuoco sono intervenuti questa sera per l’incendio di una caldaia a gasolio in un condominio, in via Venezia.

La squadra del Comando provinciale di Cagliari di Pronto intervento, grazie anche all’aiuto di un’autobotte, è riuscita a spegnere le fiamme, evitando la propagazione all’intero condominio.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

