Torna alla vittoria l’Arzachena e lo fa contro un quotato avversario disputando, soprattutto nel primo tempo, un’ottima gara. Prima frazione di marca smeraldina con numerose occasioni create e gara sbloccata al 15′ da Pandolfi, abile a stoppare la palla e a spedirla in rete. Nella ripresa tornano determinati in campo i ragazzi di mister Giorico che raddoppiano al 65′ con un colpo di testa di Moi. Accorcia le distanze al 71′ per la Robur Siena il neo entrato Cianci ma la gara, dopo gli ultimi minuti di gioco concitati, termina con la vittoria degli smeraldini. Il prossimo turno vedrà l’Arzachena impegnata sul difficile campo del Piacenza.

ARZACHENA 2 – ROBUR SIENA 1



IL TABELLINO:

ARZACHENA: 1 Ruzittu, 5 Moi, 8 Nuvoli, 11 Sanna (66′ La Rosa), 14 Casini, 18 Ruzzittu (75′ Gatto), 23 Pandolfi, 27 Manca (82′ Porcheddu), 28 Busatto, 29 Baldan, 30 Arboleda

A disposizione: 12 Carta, 22 Pini, 3 La Rosa, 6 Corinti, 7 Loi, 10 Gatto, 15 Casula, 19 Porcheddu, 25 Trillò, 31 Scarcia

All. Sig. Mauro Giorico

ROBUR SIENA: 1 Contini, 2 De Santis (59′ Cristiani), 3 Zanon, 4 Arrigoni (70′ Sbrissa), 5 D’Ambrosio, 6 Guberti (59′ Cianci), 9 Gliozzi (70′ Di Livio), 10 Aramu (80′ Fabbro), 14 Romagnoli, 19 Russo, 25 Vassallo

A disposizione: 12 Cefariello, 22 Nardi, 11 Di Livio, 13 Rossi, 17 Cristiani, 18 Fabbro, 20 Sbrissa, 23 Brumat, 24 Cianci, 26 Imperiale, 30 Sersanti

All. Sig. Michele Mignani

MARCATORI: 15′ Pandolfi (A), 65′ Moi (A), 72′ Cianci (S)

AMMONITI: Manca (A), Moi (A), Arrigoni (S), Ruzittu (A)

ESPULSI: /

RECUPERO: 0′ p.t., 4′ s.t.

ARBITRO: Francesco LUCIANI di Roma1

ASSISTENTE 1: Emanuele DAISUKE YOSHIKAWA di Roma 1

ASSISTENTE 2: Mattia BARTOLOMUCCI di Ciampino

Commenti

comments