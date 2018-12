Incidente mortale nel corso della notte sulla strada Provinciale 3 tra Sassari e Ossi. Nello scontro frontale, poco prima delle mezzanotte, tra una Fiat 500 e un fuoristrada Toyota è morta la conducente della500, una donna di 35 anni, S.S.. Feriti anche il conducente e la compagna che viaggiavano sul fuoristrada.

L’allarme è stato dato da alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto il personale del 118 che ha accompagnato i feriti in ospedale a Sassari. Sul posto i Carabinieri e la Polizia stradale per i rilievi. I Vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre i feriti e a mettere in sicurezza la strada.

