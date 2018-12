Annunciate le prime band del Rock the Castle 2019: ultimo show italiano degli Slayer e Phil Anselmo

Torna il Rock the Castle che vedrà la sua seconda edizione il 5, 6 e 7 luglio all’interno del Castello Scaligero di Villafranca (VR).

Una tre giorni di festival rock da vivere al 100% come esperienza e divertimento, la prima grande sorpresa annunciata oggi è la presenza degli Slayer il 7 luglio che dopo il “sold out” della data al Mediolanum Forum, a grande richiesta, Tom Araya, Kerry King & co tornano sui palchi italiani per il loro “final show in Italy”.

Insieme agli Slayer torna in Italia anche Phil Anselmo con i suoi The Illegals che suoneranno esclusivamente i pezzi dei Pantera.

