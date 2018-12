Il Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Sassari è intervenuto questa mattina sulla Sp 672 km 3.600 (direttissima per Tempio), a causa di un incidente stradale.

La sala operativa, ricevuta la richiesta di soccorso, ha inviato la squadra operativa 1A della sede centrale. Sul posto, in collaborazione con il personale medico, è stato prestato il primo soccorso a due feriti, poi trasportati al pronto soccorso in codice giallo, ed è stata poi messa in sicurezza l’area interessata dal sinistro. Presenti anche i carabinieri della stazione di Ploaghe per quanto loro competenza.

