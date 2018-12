Attenzione una nuova truffa gira sulla rete. Questa volta riguarda un falso programma di ricompense per i clienti vodafone. Il messaggio inizia così: “Desideriamo ringraziarti per essere stato a lungo un utilizzatore di un dispositivo Vodafone”.» A segnalare l’ultima allerta in tema di frodi online che lo “Sportello dei Diritti” prontamente ritiene utile rilanciare, è la Polizia Postale attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook “ Commissariato di PS On Line – Italia ”” che invita a seguire alcuni consigli per evitare conseguenze pregiudizievoli per questo programma di phishing massivo in atto da parte di malintenzionati della rete:

Non dare seguito al messaggio stesso, evitando di rispondere alle domande;

Effettuare una scansione approfondita, con un antivirus/antimalware aggiornato, del dispositivo utilizzato per navigare sul web.

