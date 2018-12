Dopo la camminata da Alghero alla base militare di Poglina dello scorso agosto, il movimento A Foras – Contra a s’ocupatzione militare de sa Sardigna propone una nuova tappa che l’8 e 9 Dicembre toccherà le zone di Villacidro, San Gavino Monreale e Guspini.

Seguire le tracce de “is mraxanis” significa, da un lato, rivelare il passaggio di affaristi, militari e speculatori per scoprire in prima persona le ferite che la nostra terra ha subito nel corso degli anni. Dall’altro, la camminata collettiva ha anche la finalità di conoscere gli esempi positivi e virtuosi che siano di stimolo per la Sardegna di domani.

La camminata si arricchisce del contributo di realtà da tempo impegnate nella difesa dei territori e nella costruzione di reti di solidarietà: il Coordinamento dei Comitati Sardi, la Rete in difesa della Sanità pubblica e l’associazione Zero Waste Sardegna.

La volontà dell’Assemblea è quella, nel corso del tempo, di sviluppare confronto, coordinamento, azioni e mobilitazioni popolari volte a organizzare un fronte unito per la difesa della nostra terra ed essere determinanti nelle decisioni che si propagano sul territorio in cui viviamo.

Programma:

Sabato 8 dicembre

– Ritrovo ore 14.00 presso zona industriale Villacidro, fronte ex Snia.

Attraversando la zona industriale, grazie alle guide del posto, si ragionerà sulle imprese chiuse e l’abbandono di un territorio. Con un percorso ad anello, si rileveranno le nuove imprese speculative e inquinanti (il nuovo campo eolico, il progetto del metanodotto, le serre fotovoltaiche, la discarica), si ritornerà poi davanti all’ex SNIA, da dove con i propri mezzi si raggiungerà San Gavino Monreale.

– dalle ore 18.00 Piazza della Resistenza (viale Rinascita) – S.Gavino Monreale Tour dei murales

Alla scoperta dell’arte che lega cultura, identità e terra. Una prima tappa ideale verso le celebrazioni dei cinquant’anni della lotta di Pratobello e dei primi murales di Orgosolo che si terranno il prossimo giugno (1969-2019).

– Dalle 19.00 Sede dell’Associazione culturale Kenemeri – Via Carlo Goldoni 4

Saremo ospiti di Radio REK di San Gavino per discutere della camminata e dei prossimi appuntamenti di lotta di A Foras.

A seguire cena popolare e musica.

Domenica 9 Dicembre:

– Ritrovo ore 9.00 – Montevecchio – Guspini

Guspini e il lascito delle miniere visita delle miniere di Montevecchio dalla produzione al deserto. Il vecchio tessuto produttivo sardo, inquinamento e tentata rivalutazione della storia industriale della nostra isola.

– Ore 13.00 Incontro con gli agricoltori di Villacidro e S.Gavino: Economie da difendere, alternative utili contro il furto della terra e il neo-estrattivismo.

– Ore 17.00 San Gavino Monreale (sede da confermare)

A FORAS incontra il COORDINAMENTO DEI COMITATI SARDI e la RETE SARDA IN DIFESA DELLA SANITA’ PUBBLICA con i seguenti temi:

1) Il nuovo progetto di metanizzazione della Sardegna: le ragioni economiche e politiche di questa nuova servitù. Inquadramento geopolitico dell’opera, gli interessi Ue/Usa/Qatar e il collegamento con le altre vertenze territoriali, dal Mater Olbia in poi; interverrà il comitato No metano Sardegna.

2) Porre le basi per un’assemblea generale sarda in Difesa della Terra: non solo ambiente, non solo basi militari, non solo sanità. Immaginare dal basso un modello contro l’impoverimento e l’emarginazione dei territori. Contributi dei comitati territoriali per partire dai bisogni delle popolazioni e ribaltare la politica dei ricatti.

L’appuntamento per l’inizio della camminata è fissato per le ore 14:00 dell’8 Dicembre 2018 nella zona industriale di Villacidro, fronte ex Snia (fermata del bus Cannamenda/ex Snia)

