Sinistra Italiana più vicina al candidato governatore Massimo Zedda. “C’è un legittimo e importante dibattito che ci auguriamo possa portare all’apertura di un dialogo rigoroso e positivo con Zedda, sia sul programma che sul profilo politico di una possibile alleanza a suo sostegno”, sostiene l’esponente di SI, Paolo Cento.

D’altra parte, aggiunge, “non è più tempo di fare regali alla peggiore destra e al governo Lega-M5S che già molti danni sta facendo nel resto del nostro Paese”. Piuttosto, conclude Cento, “le prossime elezioni regionali in Sardegna possono essere l’occasione per ricostruire una proposta radicalmente innovativa e alternativa per il futuro di questo territorio e laboratorio per il resto del Paese”. Attualmente, fanno sapere in una nota tre dirigenti di Sinistra Italiana Sardegna (Andrea Zucca, Gigi Perrotta e Alessandro Vinci), “all’interno del partito le posizioni sono diverse e presto si deciderà sulla natura di future alleanze, ma intanto noi pensiamo che Massima Zedda possa interpretare bene le nostre idee per il rilancio della Sardegna”.

