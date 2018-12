Sono notizie sconfortanti quelle ricevute ieri dai lavoratori dell’Aias, che ancora non hanno visto accreditarsi il proprio stipendio. L’azienda, al momento, non ha dato alcuna data certa, ma prevede di erogarne almeno uno entro Natale. Una comunicazione – come si legge nella nota del coordinamento Usb di Cagliari – che ha gettato nello sconforto i lavoratori e le lavoratrici, i quali da mesi aspettano di ricevere il proprio compenso, come d’altronde fu loro promesso durante l’ultima manifestazione davanti al palazzo della Regione in viale Trento.

Ed è per questo che Fp Cgil, Fp Cisl e Uil Fpl hanno indetto per il 6 dicembre 2018 un’altra assemblea sindacale delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti Aias, che operano in tutta la regione e sono iscritte ed iscritti a Cgil, Cisl e Uil o simpatizzanti.

L’assemblea, che dovrebbe durare dalle ore 15:00 alle 20:00 circa, si terrà presso la sede della Camera del lavoro CGIL di Cagliari, in viale Monastir n. 17 al piano terra, con il seguente ordine del giorno:

Situazione vertenza Aias ;

; Iniziative sindacali

