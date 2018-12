“Paolo Cento dirigente nazionale di SI non si è mai occupato della Sardegna e quindi non sa che da tempo il partito fa a meno dei proconsoli romani. Nel merito il partito in Sardegna e anche a livello nazionale ha più volte chiarito di essere alternativo al PD e al Centro sinistra ritenuto da tutti antistorico”. Lo dichiara in una nota Antonello Licheri Segretario Regionale Sinistra Italiana.

“Pensiamo che le alleanze debbano partire da un progetto comune e da un’analisi chiara sul governo Pigliaru”, ribadisce Licheri: “Noi riteniamo l’esperienza Pigliaru disastrosa per il futuro della Sardegna. Basti riflettere su alcuni temi che noi riteniamo fondamentali. Lavoro, Sanità, Urbanistica, Ambiente, Enti Locali ormai ridotti a un cumulo di macerie. Zedda è in continuità con questa impostazione politico progettuale. In questi giorni non abbiamo sentito nessuna presa di posizione in merito da parte del candidato Governatore. Rimane però un ricordo indelebile di Zedda, il SO al Referendum costituzionale, l’appello dieci giorni prima delle elezioni nazionali al voto utile in sintonia con Renzi”.

“Tutto ciò – conclude il segretario- non fa ben sperare per il futuro dei Sardi.Noi siamo convinti della necessità di un progetto nuovo che coinvolga tutte le forze della sinistra, i movimenti autonomisti, associazioni presenti in tutto il territorio capace di dare risposte concrete ai problemi concreti e a quei cittadini che hanno perso fiducia nella politica e nelle alchimie di palazzo”.

