Almeno 14 migranti sono morti al largo delle coste libiche nel tentativo di andare in Europa: lo ha riferito il portavoce delle forze di sicurezza di Misurata, il colonnello Hisham Aldwaini, precisando che il barcone di legno su cui navigavano é stato trovato al largo della città portuale libica con due corpi a bordo. Il portavoce ha aggiunto che altri 12 corpi erano stati gettati in mare e 10 migranti sono stati tratti in salvo dall’imbarcazione rimasta alla deriva per giorni senza acqua né cibo.

Commenti

comments