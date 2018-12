Inizia una nuova settimana di lavoro per i ragazzi di coach Iacozza, dopo la buona prova di sabato scorso contro Udine e la vittoria sfumata all’overtime, i rossoblu hanno ripreso a lavorare in vista del prossimo impegno della regular season di A2 Old Wild West.

Per prepararsi al meglio alla sfida di domenica alle 12:00 in casa della Pompea Mantova infatti, mercoledì 5 dicembre, alle 18:30, nella palestra comunale di Terralba andrà in scena l’amichevole infrasettimanale tra la Dinamo Banco di Sardegna e la Hertz Dinamo Cagliari. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

