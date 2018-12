Avaria ai motori per una nave merci della Grimaldi Lines con a bordo un solo passeggero oltre all’equipaggio, partita da stamattina dal porto di Olbia e diretta a Cagliari.

A causa del problema tecnico dalla motonave è partita la richiesta alla Capitaneria di porto di Olbia per avere l’autorizzazione a fermarsi in uno dei punti di fonda vicino a Golfo Aranci.

Dopo il via libera alla sosta, i meccanici di bordo si sono messi a lavoro per riparare il guasto, ma la stessa Guardia costiera ha deciso di far rientrare la nave in porto a Golfo Aranci con l’assistenza di un rimorchiatore del gruppo Moby. Da quanto si è appreso il cargo è in grado di manovrare autonomamente e non verrà trainato.

Commenti

comments